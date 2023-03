A Cutro recuperato un altro corpo: sale a 80 il bilancio delle vittime del naufragio È stato ritrovato il corpo di un altro dei dispersi del naufragio del 26 febbraio a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un uomo adulto.

A cura di Annalisa Cangemi

A Cutro la tragedia del 26 febbraio sembra senza fine. Un altro corpo di un migrante è stato rinvenuto vicino al luogo del naufragio, e il numero delle vittime recuperate sale a 80. Intorno alle ore 14 è stata ritrovata infatti l'80esima vittima, probabilmente un uomo adulto.

È stato un elicottero della Guardia costiera ad avvistare dall'alto un cadavere nel tratto di mare tra Botricello e Belcastro, in provincia di Catanzaro, alcuni chilometri a Sud del luogo del naufragio, dove c'è la spiaggia di Steccato di Cutro. Sul posto il medico legale e la polizia scientifica per i rilievi. Si attende l'autorizzazione del Pm di turno per lo spostamento della salma.

Dall'elicottero sono state allertate le squadre di terra ed è stato chiesto l'aiuto anche della polizia municipale del vicino comune di Botricello. Il corpo rinvenuto è quello di un uomo dall'apparente età di 30 anni, in avanzato stato di decomposizione, difficile da identificare essendo rimasto in acqua per sedici giorni. Sul posto sono intervenuti anche la squadra scientifica della polizia di Stato e il medico legale per autorizzare la rimozione del cadavere.

Domenica erano stati ritrovati altri tre cadaveri, portando il bollettino dei morti a quota 79: si trattava dei cadaveri di due adulti e un bambino. Mentre il giorno precedente il mare aveva restituito i corpi di altre 3 vittime del naufragio, due bambini e un adulto. Al momento tra i morti 32 sono minori, e tra questi 23 appartengono alla fascia d'età tra 0 e 12 anni.

Ma la lista delle vittime è destinata purtroppo ad allungarsi ancora, sebbene la strage sia avvenuta più di due settimane fa. È probabile che nelle prossime ore possano essere individuati altri corpi, perché in base alle stime dei superstiti dovrebbero mancare all'appello almeno un'altra ventina di persone che viaggiavano su quel caicco partito dalla Turchia.