Dopo essere rientrate a casa dopo una serata di lavoro in un Night Club, tre giovani ballerine hanno scatenato una risse che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. E' accaduto a Poggibonsi, in provincia di Siena: le tre erano appena rientrate nell'appartamento, che condividevano con altre ragazze, quando per ragioni imprecisate e probabilmente del tutto futili hanno dato il via a una gazzarra a colpi di bastoni. E' accaduto domenica mattina intorno alle 7, quanto al 112 è giunta una telefonata che richiedeva un intervento urgente per una rissa all'interno di una casa nel centro storico della città toscana.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Poggibonsi, arrivati immediatamente sul posto, si sono trovati davanti a una scena incredibile: mobili distrutti, suppellettili ovunque, sangue sulle pareti e le tre ragazze ancora intente a fronteggiarsi con bastoni e altri oggetti contundenti. Le tre avevano ferite al collo ed escoriazioni sul resto del corpo: una delle malcapitate anche un trauma cranico. Tutte sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale Campostaggia di Poggibonsi, dove sono giudicate guaribili in 10 giorni.

Le giovani donne – due sorelle di origine marocchina e una cittadina romena – lavoravano come ballerine presso un locale notturno della Val d'Elsa e condividevano l'appartamento di Poggibonsi con altre coetanee e colleghe. Dopo i rilievi all'interno della casa da parte dei carabinieri e la ricostruzione, non semplice, della dinamica dei fatti, le tre donne sono state arrestate in quanto ritenute responsabili del reato di rissa e lesioni personali e immediatamente poste a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.