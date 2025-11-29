Attualità
PODCAST

Violenza di genere: media, parole, potere e responsabilità. Puntata live dal Museo del Patriarcato

Immagine
Audio wave

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

I media hanno una grande responsabilità nel racconto della violenza di genere e questa puntata live di Scanner dal Museo del Patriarcato organizzato da Action Aid e registrata il 25 novembre 2025, prova ad analizzare come i media hanno raccontato questo fenomeno e come dovrebbero raccontarlo.

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?

Un'analisi approfondita con Simonetta Sciandivasci, giornalista de La Stampa, Natascia Gric, giornalista di Fanpage.it e Giulia Paganelli, antropologa dei corpi.

Immagine

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

[Altro]

“Liberiamo mio padre”: intervista a Sharaf Barghouti

32:18

La “famiglia nel bosco” e il dovere delle istituzioni e la politica che specula

30:46

La pace in Ucraina e il riarmo europeo: investiamo sulla diplomazia

33:12

Fermiamo la violenza di genere: le parole di Gino Cecchettin

35:33
Ascolta tutte le puntate
Tutti i podcast
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views
Immagine

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.