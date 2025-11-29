Violenza di genere: media, parole, potere e responsabilità. Puntata live dal Museo del Patriarcato

Segui Scanner.
I media hanno una grande responsabilità nel racconto della violenza di genere e questa puntata live di Scanner dal Museo del Patriarcato organizzato da Action Aid e registrata il 25 novembre 2025, prova ad analizzare come i media hanno raccontato questo fenomeno e come dovrebbero raccontarlo.
Un'analisi approfondita con Simonetta Sciandivasci, giornalista de La Stampa, Natascia Gric, giornalista di Fanpage.it e Giulia Paganelli, antropologa dei corpi.