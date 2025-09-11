Venti di guerra in Europa

Attualità
Droni russi provenienti dalla Bielorussia hanno varcato lo spazio aereo polacco e sono stati abbattuti da aerei della NATO. Per il governo polacco è una provocazione ma anche "la goccia che fa traboccare il vaso", e ha chiesto l'attivazione dell'articolo 4 della NATO.
La Russia prova a capire quanto Trump sia interessato all'Europa, provocando sul confine Est e avviando esercitazioni.
Nelle stesse ore Ursula Von der Leyen ha dichiarato nel discorso sullo stato dell'Unione che "dobbiamo combattere", indicando proprio nella Russia il nemico.
I Paesi baltici chiedono maggiore militarizzazione mentre l'UE investe come mai nella storia sul riarmo.
Secondo le Nazioni Unite nel 2024 c'è stato un incremento del 9% delle spese militari a livello globali e "questo non è sintomo di maggiore sicurezza" dice Guterres.
Ci stiamo avvicinando a una nuova guerra, c'è da capire chi sparerà per primo.

SCANNER è il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna, migrazioni e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

