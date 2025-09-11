Venti di guerra in Europa

Droni russi provenienti dalla Bielorussia hanno varcato lo spazio aereo polacco e sono stati abbattuti da aerei della NATO. Per il governo polacco è una provocazione ma anche "la goccia che fa traboccare il vaso", e ha chiesto l'attivazione dell'articolo 4 della NATO.

La Russia prova a capire quanto Trump sia interessato all'Europa, provocando sul confine Est e avviando esercitazioni.

Nelle stesse ore Ursula Von der Leyen ha dichiarato nel discorso sullo stato dell'Unione che "dobbiamo combattere", indicando proprio nella Russia il nemico.

I Paesi baltici chiedono maggiore militarizzazione mentre l'UE investe come mai nella storia sul riarmo.

Secondo le Nazioni Unite nel 2024 c'è stato un incremento del 9% delle spese militari a livello globali e "questo non è sintomo di maggiore sicurezza" dice Guterres.

Ci stiamo avvicinando a una nuova guerra, c'è da capire chi sparerà per primo.