Unite le lotte per la Palestina: intervista con Francesca Albanese

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.

Un pubblico da record, stimato in 5.000 persone, ha affollato il Municipio Sociale di Bologna Labàs in occasione dell'anteprima del festival di We World Onlus. Al centro dell'incontro, tenutosi domenica 28 settembre 2025, la il genocidio a Gaza e l'occupazione in Cisgiordania, discussa attraverso la presentazione del libro "Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina".

L'evento ha visto un intenso e partecipato dialogo tra l'autrice del volume, Francesca Albanese, e il giornalista di Fanpage.it, Valerio Nicolosi. Albanese, nota a livello internazionale per il suo ruolo di Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, ha catalizzato l'attenzione del vasto pubblico con la sua analisi che nasce dalla competenza e fatta in modo diretto.

I temi di questo lungo dialogo ha tocca la drammatica condizione dei prigionieri politici palestinesi, un tema spesso ignorato dai riflettori mediatici internazionali.

Un altro punto centrale della discussione è stato l'Apartheid in Cisgiordania, un sistema che mina quotidianamente i diritti umani e la dignità del popolo palestinese. L'incontro ha saputo connettere la narrazione storica e le testimonianze raccolte nel libro con l'attualità più scottante, culminata nell'analisi delle manifestazioni globali in corso contro il genocidio.

La presenza massiccia di pubblico testimonia il crescente interesse e la profonda mobilitazione della società civile italiana sui temi dei diritti umani e del conflitto in Medio Oriente.

Foto di Andrea Bellaroto

SCANNER è il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna, migrazioni e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

Una marea per la Palestina: come le piazze diventano protagoniste

43:34

La Flotilla è il riscatto della società civile

39:51

Con il fiato sospeso per la Flotilla: aggiornamenti da bordo

35:14

La Proposta di Trump per Gaza: una “Tecnocrazia” con Blair, tra speranza e resa incondizionata

38:28
