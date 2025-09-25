Esteri
PODCAST

Perché è importante riconoscere la Palestina

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.

"Una volta riconosciuta la sovranità palestinese si mettono Palestina e Israele sullo stesso piano per quanto riguarda il trattamento che devono ricevere secondo il diritto internazionale". Sono le parole riportare in un giornale della destra israeliana che indirettamente rispondono a Meloni e al governo italiano sull'importante di riconoscere la Palestina.

Ad oggi sono oltre 150 i Paesi che lo riconoscono su 194 aderenti alle Nazioni Unite.
Il primo in assoluto è stata l'Algeria nel marzo 1988, negli ultimi giorni si sono aggiunti Gran Bretagna, Canada, Francia e altri Paesi. L'Italia insieme a USA, Germania e pochi altri continua a non farlo.

Meloni ha posto due condizioni per farlo: la liberazione degli ostaggi e l'esclusione di Hamas dal futuro governo. La prima era negli accordi del gennaio 2025, la tregua in 3 fasi che Israele non ha rispettato, la seconda opzione oggi non è neanche sul tavolo di qualsiasi trattativa. La mossa parla più all'opposizione italiana che al popolo palestinese.

L'importanza però sta nel riconoscere un territorio e un popolo come legittimo mentre viene sterminato e la terra occupato, con l'obiettivo di non creare mai quello Stato.

SCANNER è il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna, migrazioni e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

Esteri
