Non c’è spazio per lo Stato di Palestina: intervista a Ilan Pappé

"La soluzione a due Stati non è praticabile", Ilan Pappé è uno dei più noti storici e intellettuali israeliani che negli anni ha tenuto una voce fuori dal coro rispetto allo Stato di Israele. L'intervista completa è su fanpage.it a cura di Francesco Raiola.

I 20 punti di Trump rispettano il diritto internazionale? L'analisi della professoressa Francesca De Vittor, docente di diritto internazionale all'Università Cattolica di Milano

SCANNER è il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna, migrazioni e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

Machado, la Nobel trumpiana che scontenta Trump

41:57

A Gaza le incognite di una pace a metà

34:39

Cessate il fuoco a Gaza: i dettagli dell’accordo

31:33

Abbordata la Freedom Flotilla mentre Hamas apre al disarmo

37:50
