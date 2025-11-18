La violenza dei coloni e gli orfani armati contro i palestinesi

Hamudi Hureini, Basel Adra e volontarie di Operazione Colomba e di Mediterranea raccontano la violenza dei coloni e come l'esercito israeliano e la polizia siamo sempre dalla loro parte, nonostante agiscano violenza contro i palestinesi.

Un racconto in presa diretta nella zona di Masafer Yatta con un focus sugli orfani dei coloni che vengono armati e educati alla violenza contro i palestinesi.

L'intervista con Basel Adra, regista vincitore del premio Oscar con "No other land" che racconta di come ogni giorno sia peggio anche a causa della normalizzazione e il sostegno della comunità internazionale con Israele.