La violenza dei coloni e gli orfani armati contro i palestinesi

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Hamudi Hureini, Basel Adra e volontarie di Operazione Colomba e di Mediterranea raccontano la violenza dei coloni e come l'esercito israeliano e la polizia siamo sempre dalla loro parte, nonostante agiscano violenza contro i palestinesi.

Un racconto in presa diretta nella zona di Masafer Yatta con un focus sugli orfani dei coloni che vengono armati e educati alla violenza contro i palestinesi.
L'intervista con Basel Adra, regista vincitore del premio Oscar con "No other land" che racconta di come ogni giorno sia peggio anche a causa della normalizzazione e il sostegno della comunità internazionale con Israele.

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

Esteri
