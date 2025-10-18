La fame come arma di guerra: il rapporto che lancia l’allarme su Gaza e il resto del mondo

Nel mondo sempre più contesti vedono la fame utilizzata come arma di guerra nonostante la risoluzione ONU 2417 del 2018, votata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza, “riconosce la necessità di spezzare il circolo vizioso del conflitto armato e della fame e di stabilire le responsabilità per coloro che sfruttano la fame per i propri fini”.

Corno d’Africa, Sudan ma soprattutto Gaza: in questa puntata partiamo da una ricerca pubblicata dalla rivista scientifica The Lancet sulla malnutrizione a Gaza, con incidenza soprattutto sui bambini, per poi arrivati al GHI, l’Indice Globale della Fame appena pubblicato in tutto il mondo e in Italia curato dalla ONG CESVI.

Nella puntata interventi di Valeria Emmi, Head of Stategit e Advocacy di CESVI, del dottor Muhammad Saleh, nutrizionista di Gaza e Giulio Cocchini, cooperante che ha svolto diverse missioni a Gaza negli ultimi 2 anni.