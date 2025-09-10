Il suicidio di Israele e le leggi internazionali

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.
Segui Scanner.
Due attacchi alla Global Sumud Flottila in 24 ore e un bombardamento su Doha per porre fine non solo a Hamas ma anche ai negoziati. Lo Stato ebraico è fuori controllo, in 2 anni ha attaccato 7 Stati sovrani dimostrando di colpire chiunque, anche chi ospita i negoziati di pace.
Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?
La testimonianza di Tony La Piccirella dalla Tunisia dopo l'attacco alla Flotilla, mentre a Gaza City l'IDF ha chiesto l'evacuazione totale. I gazawi però non sanno dove andare.