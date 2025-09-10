PODCAST

Il suicidio di Israele e le leggi internazionali

Immagine
Audio wave

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.

Immagine

Due attacchi alla Global Sumud Flottila in 24 ore e un bombardamento su Doha per porre fine non solo a Hamas ma anche ai negoziati. Lo Stato ebraico è fuori controllo, in 2 anni ha attaccato 7 Stati sovrani dimostrando di colpire chiunque, anche chi ospita i negoziati di pace.

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?

La testimonianza di Tony La Piccirella dalla Tunisia dopo l'attacco alla Flotilla, mentre a Gaza City l'IDF ha chiesto l'evacuazione totale. I gazawi però non sanno dove andare.

Immagine

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.

Immagine

SCANNER è il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna, migrazioni e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

[Altro]

L’attentato a Gerusalemme fa sorgere una domanda: quanto vale una vita?

38:36

Gaza: le porte dell’inferno

33:03
Ascolta tutte le puntate
Tutti i podcast
Notifiche
Effettua il Login
news
api url views
Immagine

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.