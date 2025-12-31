Attualità
PODCAST

Cosa sono i podcast: tra news, talk e intrattenimento. Analisi di un fenomeno in trasformazione

Immagine
Audio wave

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Secondo un articolo della rivista Il Mulino i podcast sono diventati tristi, almeno questo è quello che racconta la classifica di Spotify per i podcast più ascoltati del 2025.

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?

Davvero lo sono diventati? Un'analisi su come i video podcast stiano cambiando il mercato e spesso i format siano tutti uguali. Un'intervista Andrea Borgnino, responsabile editoriale di Rai Play Sound, e Andrea De Cesco, giornalista esperta di podcast.

Immagine

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

[Altro]

La metamorfosi di Meloni nella Legge di Bilancio 2026: addio sovranismo, i soldi vanno alle armi

38:44

Il movimento per la Palestina non deve chiedere scusa dopo l’inchiesta su Hannoun

29:37

La fine di Israele in nome del suprematismo

28:41

Lo sgombero di Askatasuna e quello di Casa Pound: perché non è la stessa cosa

34:17
Ascolta tutte le puntate
Tutti i podcast
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views
Immagine

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.