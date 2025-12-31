Cosa sono i podcast: tra news, talk e intrattenimento. Analisi di un fenomeno in trasformazione

Segui Scanner.
Secondo un articolo della rivista Il Mulino i podcast sono diventati tristi, almeno questo è quello che racconta la classifica di Spotify per i podcast più ascoltati del 2025.
Davvero lo sono diventati? Un'analisi su come i video podcast stiano cambiando il mercato e spesso i format siano tutti uguali. Un'intervista Andrea Borgnino, responsabile editoriale di Rai Play Sound, e Andrea De Cesco, giornalista esperta di podcast.