Cessate il fuoco a Gaza: i dettagli dell’accordo

Dopo 734 giorni dall'attacco del 7 ottobre 2023 di Hamas e dall'inizio dell'operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, è stato trovato un accordo per il cessate il fuoco. Ritiro quasi totale di Israele dalla Striscia, scambio di di ostaggi e cessate il fuoco. Questi sono i punti per il momento approvati.
Netanyahu riunisce il governo questa mattina ma nel frattempo i bombardamenti non cessano.
L'analisi sul perché sarà difficile mantenere il cessate il fuoco.