Cessate il fuoco a Gaza: i dettagli dell’accordo

Dopo 734 giorni dall'attacco del 7 ottobre 2023 di Hamas e dall'inizio dell'operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, è stato trovato un accordo per il cessate il fuoco. Ritiro quasi totale di Israele dalla Striscia, scambio di di ostaggi e cessate il fuoco. Questi sono i punti per il momento approvati.

Netanyahu riunisce il governo questa mattina ma nel frattempo i bombardamenti non cessano.

L'analisi sul perché sarà difficile mantenere il cessate il fuoco.

SCANNER è il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna, migrazioni e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

Abbordata la Freedom Flotilla mentre Hamas apre al disarmo

37:50

Il genocidio in diretta: come il 7 Ottobre ha cambiato anche noi

36:30

“Faranno un deserto e lo chiameranno pace”: la ricostruzione sulle macerie di Gaza

44:30

Unite le lotte per la Palestina: intervista con Francesca Albanese

84:20
