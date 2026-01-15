Attacco all’Iran, truppe in Groenlandia, rastrellamenti dell’ICE: gli USA sono uno Stato canaglia

Mentre le agenzie battono la notizia di un possibile, imminente attacco sull’Iran e proseguono le surreali trattative per l’occupazione o l’acquisto della Groenlandia, è necessario spostare il focus di questa puntata di Scanner altrove. Bisogna guardare dentro i confini degli Stati Uniti, da dove arrivano immagini che credevamo relegate agli archivi più bui del Novecento.

Il ruolo dell'ICE

I video che circolano in queste ore mostrano l’ICE – l’agenzia per l'immigrazione – operare come una vera e propria milizia paramilitare. Sono ronde che colpiscono in strada, strappando le persone dalle loro auto o prelevandole direttamente nelle case. Scene che rievocano inevitabilmente i rastrellamenti contro rom, omosessuali ed ebrei durante il fascismo e il nazismo. Donald Trump ha alterato in modo definitivo la natura della Repubblica statunitense. Sebbene la figura dell’uomo forte al comando sia sempre stata centrale nel sistema americano, l’operazione in corso è diversa: è lo svuotamento sistematico dello stato di diritto. Una strategia tipica dei sovranisti globali, ma eseguita qui con una potenza di fuoco mediatica senza precedenti. Nelle ultime ore il vice capo di gabinetto di Trump, Miller, ha definito il governatore del Minnesota Walz "un terrorista", questo fa capire l'aggressività nei confronti degli avversari politici.

I media, appunto. Trump, che in campagna elettorale ha sfruttato abilmente i nuovi canali come i podcast per sconfiggere Kamala Harris, una volta al potere ha dichiarato guerra ai giornali e alle televisioni tradizionali. Lo strumento è il ricatto: la revoca degli accrediti per la Casa Bianca. E la pressione travalica i confini nazionali. Il caso della BBC è emblematico: la TV pubblica del Regno Unito – storico alleato con cui vige una special relationship – si è piegata per un montaggio sgradito al Presidente, arrivando a pagare per ritirare una denuncia ed evitare un incidente diplomatico. Trump sta riscrivendo le regole, non solo globali, ma soprattutto domestiche, imponendo un controllo totale.

Il nemico interno in vista delle elezioni

Con le elezioni di medio termine alle porte, il nemico interno è diventato Jerome Powell, il capo della Federal Reserve. I conti della narrazione "Make America Great Again" non tornano: i dazi hanno indebolito l'economia invece di rilanciarla e i benefici promessi tardano ad arrivare. Ma a preoccupare più dei numeri sono le immagini di brutale quotidianità.

Due video, in particolare, descrivono il nuovo clima. Nel primo, una donna disabile viene trascinata fuori dalla sua auto mentre grida di non potersi muovere. Nel secondo, una persona in costume da pagliaccio viene portata via dalla strada durante una diretta. È l'azione di una polizia che risponde ormai direttamente al Presidente e alla sua consigliera per la sicurezza nazionale, la stessa che si faceva ritrarre in posa davanti ai detenuti deportati in El Salvador.

Se gli Stati Uniti non sono mai stati campioni assoluti di democrazia, oggi hanno varcato una soglia. Possiamo ormai definirli un "paese canaglia". Di fronte a un sistema dove non si può più pensare di camminare sicuri per strada, è tempo di iniziare a ragionare su misure concrete: un boicottaggio che colpisca il turismo e le grandi compagnie americane. Perché quegli Stati Uniti, oggi, non sono un luogo sicuro.