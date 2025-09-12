Armi e politica: USA nel baratro

L'omicidio di trascina gli USA nel baratro della violenza politica e riapre il dibattito sulle armi. Gli USA hanno il 4% della popolazione globale e possiedono il 46% delle armi civili. 120 armi ogni 100 persone, una cifra impensabile in qualsiasi altro Paese.

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER? condividi chiudi

Il Movimento MAGA ha intercettato la rabbia e la frustrazione della classe media impoverita dalla globalizzazione e dalla deindustrializzazione e ha trovato in Trump il punto di riferimento per uscire dall'angolo politico e diventare un movimento davvero influente. Il dibattito politico si è polarizzato sempre di più e in un Paese dove ci sono più armi che persone la violenza degenera facilmente.

Ora lo scontro politico sarà sempre più duro.

Interventi del politologo Mattia Diletti e dell'antropologa Giulia Paganelli.