Armi e politica: USA nel baratro

L'omicidio di trascina gli USA nel baratro della violenza politica e riapre il dibattito sulle armi. Gli USA hanno il 4% della popolazione globale e possiedono il 46% delle armi civili. 120 armi ogni 100 persone, una cifra impensabile in qualsiasi altro Paese.

Il Movimento MAGA ha intercettato la rabbia e la frustrazione della classe media impoverita dalla globalizzazione e dalla deindustrializzazione e ha trovato in Trump il punto di riferimento per uscire dall'angolo politico e diventare un movimento davvero influente. Il dibattito politico si è polarizzato sempre di più e in un Paese dove ci sono più armi che persone la violenza degenera facilmente.
Ora lo scontro politico sarà sempre più duro.

Interventi del politologo Mattia Diletti e dell'antropologa Giulia Paganelli.

SCANNER è il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna, migrazioni e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

