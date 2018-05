in foto: Foto di repertorio

Un uomo di cinquantotto anni ha perso la vita stamane in un tragico incidente stradale nel comune di Montale, nella provincia di Pistoia. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto la vittima, A. M. di Montemurlo (Prato), viaggiava a bordo di uno scooter Honda 500 in direzione della stazione ferroviaria quando, forse mentre stava effettuando una manovra di sorpasso della fila di auto, ha perso il controllo del mezzo. Secondo i carabinieri, a quel punto lo scooter ha urtato un'auto ed è finito nel fossato colmo d'acqua che costeggia la carreggiata mentre il cinquantottenne, sbalzato dalla moto, ha urtato violentemente un autobus della Copit che procedeva in senso opposto.

Inutili i tentativi di rianimare il motociclista – L'incidente è avvenuto intorno alle 7.15 di questa mattina in via Garibaldi. Dopo il violento schianto contro l’autobus l’uomo è morto sul colpo: tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto si sono rivelati inutili. Le altre persone coinvolte nel tragico incidente non avrebbero invece riportato ferite. I rilievi sono stati effettuati dei carabinieri della stazione di Montale coadiuvati da quelli del Norm. La procura ha disposto un esame esterno del corpo presso la medicina legale dell'ospedale San Jacopo.