Di lui si vociferava da anni tanto che già nel 2008 l'ex arcivescovo di Salisburgo aveva e informato i suoi colleghi nella Conferenza episcopale austriaca delle numerose lamentele ricevute dei fedeli ma ora, con il commissariamento disposto direttamente dal Vaticano, emergono particolare decisamente pesanti sulla condotta del vescovo della Bassa Austria Alois Schwarz, ex capo della diocesi di Klagenfurt, capoluogo della Carinzia. Come riporta la stampa locale, il prelato infatti per anni avrebbe lateralmente sperperato in affari personali il denaro della sua diocesi, vale a dire i soldi donati dai fedeli. In particolare al vescovo sarebbe contesta una serie di spese folli come la costruzione di una piscina con sauna annessa nell'arcivescovado, costata oltre un milione di euro, ma anche il mantenimento di una sua presunta amante.

Nel provvedimento di commissariamento, disposto dalla Santa Sede dopo una indagine interna sul suo caso, si parla di diversi illeciti amministrativi e di violazione della regola del celibato, ma secondo i media dietro a queste motivazioni generiche si nasconderebbe un rapporto sentimentale con un sua collaboratrice andato avanti per anni. Il vescovo si sarebbe invaghito della donna arrivando a cedere a ogni sua richiesta compresa la nomina a direttrice di un centro di formazione gestito dalla diocesi con un compenso annuo di 91mila euro. Il vescovo, già trasferito altrove nel corso del 2018, dal suo canto si difende e assicura che si tratta di accuse false. "Quando gestisci dei soldi ci sono anni in cui investi e anni in cui guadagni profitti" ha spiegato il vescovo, assicurando di aver cercato sempre di gestire nel migliore dei modi i soldi della diocesi. Il vescovo ha rigettato con forza anche le accuse di avere una amante, spiegando di aver avuto diverse collaboratrici donne fedele alle sua visone di parità dei sessi nei ruoli dirigenziali.