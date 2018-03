“Sembra che la sua faccia sia pressata in una busta di plastica”. Queste le parole che ha usato il chirurgo che ha operato Christian Dawson, 40 anni, insegnante presso la Sirius Academy West di Hull, in Regno Unito, picchiato in modo così selvaggia dall’adolescente Lucas Mikoliunas che la sua figlioletta non è riuscito a riconoscerlo in quello stato. Ad un anno dal violento assalto, non riesce ancora a sorridere alla sua Audrey, una bambina di cinque anni. Mikoliunas, 17 anni all’epoca del pestaggio, dovrà trascorrere i prossimi 5 anni in carcere. Lo studente ha attaccato il suo ex insegnante a causa del suo "odio nei confronti della vecchia scuola", ha stabilito la Corte di Hull.

I giudici hanno chiarito che l'attacco, avvenuto fuori da un garage il 18 marzo 2017, non sarebbe stato provocato. L'insegnante di inglese e musica ha subito lo schiacciamento del naso schiacciato, la frattura degli zigomi e le cavità oculari e la mascella hanno avuto bisogno di essere riallineate. I chirurghi hanno dovuto letteralmente sollevare la sua struttura facciale dal suo viso e ri-fissarla con fili, aste e spilli. Il giudice Julia Baggs ha dichiarato: "Dopo l'attacco, il signor Dawson ha dovuto ricostruirsi la faccia, non ancora completamente ristabilita. Non riesce ancora sorridere a causa delle sue ferite. Quando sua figlia gli chiede il motivo, le risponde: ‘sorrido con gli occhi’". Il dolore è stato "atroce", secondo i magistrati. Mikoliunas – oggi maggiorenne – è stato condannato per aver ferito con intenzione di causare gravi lesioni fisiche dai giudici dell’Hull Youth Court.

Il baby criminale avrebbe lasciato la scuola senza riuscire a diplomarsi ed era già noto alla polizia per aver rubato alcol e causato 32.000 sterline di danni durante un furto in un bar di Hull. L'avvocato della difesa, Stephen Robinson, ha dichiarato: "Ci sono pochissime informazioni fornite dall'imputato sul motivo per cui ha commesso il reato”. Il procuratore Tim Roberts, ha aggiunto rivolgendosi al teenager: "Questo attacco è nato dall'odio per la tua vecchia scuola. Avevi avuto una reputazione poco invidiabile e hai visto quell’insegnante come capro espiatorio. Sei un pericolo pubblico”.