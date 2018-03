"Sono le 4 del mattino e sto aspettando che mio figlio entri da quella porta" è l'appello disperato di Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Nerino, il giovane è scomparso da Spoltore (Pescara) lo scorso 5 marzo, a bordo della sua Fiat Cinquecento. L'auto è stata trovata poche ore fa nel centro della cittadina abruzzese, nella centralissima via Mazzini, davanti alla pizzeria Maruzzella, ma di Alessandro non c'è traccia. "Se lo avete visto per favore mandate messaggio – scrive su Facebook mamma Laura – manca dal 5 marzo alle 18. Grazie a tutte le persone che stanno pregando per lui".

Alessandro è uscito di casa portando con sé i documenti e il cellulare, che ha è rimasto acceso fino alla mattina del giorno seguente. Al momento non è possibile escludere un allontanamento volontario. Alessandro Neri, che tutti chiamano Nerino, 28 anni, di origini venezuelane, vive a Spoltore (Pescara) con la mamma e suo fratello.

Alessando Neri

Data della scomparsa: Lunedì 5 marzo 2018

Luogo della scomparsa: Spoltore (Pescara)

Età: 28 anni

Aspetto: È alto 180 cm, ha occhi castani e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto grigio di lana con pelliccia all’interno e cappuccio, un maglione grigio, jeans, scarpe marca “Nike”. Indossa una catena d’oro al collo. Aveva con sé documenti, carte di credito e cellulare.