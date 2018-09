E' morta dopo venti giorni di agonia, per le gravi ustioni e le lesioni e fratture multiple riportate, una donna di 32 anni vittima di un incidente domestico verificatosi a San Martino in Colle, in provincia di Perugia, lo scorso 13 agosto. Secondo quanto ricostruito da vigili del fuoco e carabinieri, la ragazza stava svolgendo delle pulizie in bagno quando del liquido infiammabile, probabilmente usato proprio per pulire, ha originato una vera e propria esplosione all'interno della stanza. Il boato è stato talmente forte che qualcuno dei suoi vicini ha pensato allo scoppio di una bombola o addirittura ad un fulmine.

Lei aveva cercato di ripararsi ma le fiamme l'avevano travolta e, nel tentativo di cercare riparo, era caduta dalla finestra dell'appartamento al secondo piano della palazzina schiantandosi nel giardino condominiale. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Trasferita al centro Grandi Ustionati di Cesena, è peggiorata giorno dopo giorno fino al decesso, verificatosi nella notte tra venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre.