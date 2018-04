Pomeriggio di sangue sulle strade padovane. A Vigonza nel Padovano, nella frazione di Codiverno, in via Bosco, un ragazzo ha perso la vita in un tragico incidente per un'uscita autonoma. Poco prima delle 16, il giovane di 20 anni, residente a Padova, ha perso il controllo della sua Ford Fiesta e si è schiantato contro un albero, perdendo la vita sul colpo. Scioccanti le immagini dell'incidente che mostrano l'auto accartocciata sul fianco contro il tronco dell'albero. Erano circa le 16.15 quando i pompieri hanno messo in sicurezza la Ford Fiesta e collaborato con il Suem. Sul posto anche la polizia locale per la deviazione del traffico e i primi rilievi del sinistro. Nonostante il lungo tentativo di rianimazione il personale medico dell’elisoccorso ha dovuto dichiarare la morte del giovane automobilista.

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima proveniva da Cadoneghe e avrebbe sbandato sulla destra, sull'asfalto non ci sono segni di frenata, il che farebbe presupporre una distrazione o un malore del conducente. Sul posto, oltre ai intervenuti i vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche con l'elisoccorso, ma, come detto, per il giovane non c'era nulla da fare. La Polizia Locale di Vigonza ha effettuato i rilievi.