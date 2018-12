Secondo le rilevazioni di TripAdvisor nel 2018 è il Colosseo l'attrazione più popolare del mondo nell'anno solare. Seguono nella classifica che ogni anno, ormai come da consuetudine si basa sulle statistiche di uno dei siti online più frequentati al mondo, i Musei Vaticani, la Statua della Libertà di New York City, quarto il Parco Archeologico di Pompei. Un altro importante luogo del patrimonio culturale italiano nella top ten delle attrazioni mondiali: il Canal Grande di Venezia. Italia al top, dunque, come da molti anni a questa parte. La classifica del sito TripAdvisor è basata sui dati delle prenotazioni di tutte le esperienze presenti sul sito effettuate nell'anno in corso.

L'Italia si conferma così il Paese più amato dai turisti internazionali, almeno per quanto riguarda le attrazioni. Molto bene si piazza la Francia, con il Museo del Louvre al quarto posto, la Torre Eiffel al quinto e con la Reggia di Versailles sul nono gradino. La Sagrada Familia in Spagna si piazza al sesto posto, un gradino prima del Golden Gate (settima) e Stonehenge (ottava).

Per quanto riguarda la classifica dei siti italiani più amati, il primo posto quest'anno va alla Toscana, che con ben quattro attrazioni presenti nella top 10 italiana è la regione con più riconoscimenti: Galleria dell'Accademia (quinta) e Galleria degli Uffizi (sesta) a Firenze, Cattedrale di Siena (settima) e Torre di Pisa (ottava). Seguono Veneto e Lazio con due attrazioni a testa: Canal Grande (terzo) e Basilica di San Marco (nona).