in foto: William Wuerl, arcivescovo di Washington

Un nuovo scandalo pedofilia travolge la chiesa cattolica: centinaia di sacerdoti dello stato della Pennsylvania (USA) avrebbero molestato e abusato di migliaia di minori dagli anni '40 ad oggi. Le violenze sarebbero state sistematicamente coperte da alti prelati, compreso l'attuale arcivescovo di Washington Donald William Wuerl. Ad affermarlo, lanciando nuove pesantissime accuse al clero americano, è il rapporto del Grand jury diffuso alla fine indagini durate 18 mesi coordinate dall'Attorney general statale Josh Shapiro su sei delle otto diocesi della Pennsylvania.

Il "reale numero" dei bimbi abusati potrebbe ammontare a diverse migliaia – sostiene il Grand jury – poiché alcuni documenti segreti della chiesa sono andati smarriti e le vittime hanno avuto timori a farsi avanti. "I preti hanno violentato ragazzini e ragazzine e i loro superiori non solo non fecero niente, ma hanno nascosto tutto", ha spiegato Shapiro riferendo i risultati dell'inchiesta ai giornalisti ad Harrisburg e precisando che l'indagine sta andando avanti. "Crediamo che il numero reale delle vittime, considerando le denunce perse o quelle mai fatte per paura di farsi avanti, sia di migliaia", afferma il rapporto di quasi 1.400 pagine sulle violenze sessuali su minori segnalati in quasi tutte le diocesi dello Stato.

Il dossier indica che "quasi tutti i casi", riferiti a diversi decenni fa, sono caduti in prescrizione e non possono essere perseguiti penalmente. Nonostante ciò due sacerdoti sono stati incriminati per abusi ripetuti su diversi bambini in alcuni casi che risalgono al 2010. "Alcuni preti abusarono di bambini e bambine e gli uomini di Chiesa che erano i loro responsabili non fecero nulla, per decenni", hanno affermato i membri della giuria nella relazione. I giurati scrivono di "riconoscere che molte cose sono cambiate in seno alla Chiesa cattolica in questi quindici ultimi anni" ma sottolineano che le due imputazioni mostrano che "gli abusi di bambini in seno alla chiesa non sono svaniti". Nonostante le riforme istituzionali, "gli alti responsabili della Chiesa hanno evitato le loro responsabilita'", si legge ancora nel rapporto. Vescovi e cardinali "sono stati protetti".