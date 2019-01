Paura nella notte a Torino. Un incendio è divampato nel night club ‘Columbia’ di via Guastalla. Il locale è stato evacuato – all’interno c’erano una cinquantina di persone. Di queste, nessuno è rimasto ferito in modo grave. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco che ora, insieme alla.polizia, stanno cercando di accertare le cause del rogo.

La richiesta di soccorso è arrivata pochi minuti prima delle 3 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e anche un'ambulanza del 118 per accertamenti. Le circa cinquanta persone che in quel momento si trovavano all’interno del locale, sono state fatte uscire per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei pompieri. Nessuno dei presenti è rimasto intossicato. Un uomo che faceva fatica a respirare è stato affidato, sul posto, agli accertamenti dei medici e degli infermieri.