Dramma sfiorato ieri a bordo di un volo della compagnia aerea cinese Sichuan Airlines. Improvvisamente, secondo la ricostruzione dei media, il parabrezza del velivolo si è rotto a oltre 9700 metri d'altezza, risucchiando in parte il copilota fuori dalla cabina di pilotaggio. L'uomo si è salvato grazie all'intervento del pilota, Liu Chuanjian, che con difficoltà è riuscito a riportare a terra l'aereo manualmente. Il volo 3U8633 della Sichuan Airlines era partito da Chongqing ed era diretto a Lhasa, in Tibet, ma è stato costretto ad atterrare a Chengdu. A bordo dell’aereo c’erano 119 passeggeri, e tutti sono atterrati sani e salvi. Il copilota, che indossava la cintura di sicurezza, ha invece riportato qualche graffio e si è slogato un polso. Oltre a lui, è rimasto ferito anche un membro dell’equipaggio. Nessuno comunque sarebbe in gravi condizioni.

Il pilota "eroe" ha fatto atterrare l'aereo e salvato equipaggio e passeggeri – In un’intervista al quotidiano Chengdu Business Daily, il pilota Liu Chuanjian – definito un vero e proprio eroe sui social media – ha spiegato quanto accaduto: “Tutto volava nella cabina di pilotaggio. Gran parte degli equipaggiamenti funzionava male e il rumore era così forte che non si riusciva a sentire la radio. L’aereo vibrava a tal punto che era impossibile agire”. In ogni caso, malgrado le difficoltà, il pilota è riuscito a rallentare il velivolo e a raggiungere il suolo in una ventina di minuti. L’incidente è avvenuto circa mezz’ora dopo la partenza da Chongqing. “L’equipaggio ci stava servendo la colazione quando l’aereo ha iniziato a tremare”, ha detto un passeggero rimasto anonimo ai media. “Non sapevamo cosa stesse succedendo e siamo andati nel panico, poi sono cadute le maschere per l’ossigeno”, ha aggiunto. Per chiarire le cause dell’incidente è stata aperta un’inchiesta.