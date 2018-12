Attimi di paura nelle scorse ore in un'abitazione monofamiliare in provincia di Brindisi. A causa del maltempo che ha imperversato per alcune ore in zona, infatti, un fulmine ha colpito la villetta, innescando l'improvvisa esplosione di una delle televisioni presenti in casa. Il tutto mentre nella villetta era presente l'intera famiglia che si è presa un grosso spavento ma fortunatamente ne è uscita illesa. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, attorno alle 14.30, nel comune di Villa Castelli, sull'altopiano delle Murge, quando la famiglia aveva da poco terminato di pranzare.

Il nucleo famigliare ha sentito un improvviso e tremendo botto seguito da una fiammata e ha capito che la televisione era esplosa dopo che un fulmine aveva centrato in pieno la casa mandando in tilt l'impianto elettrico dell'abitazione. Il fumo in poco tempo ha invaso la stanza e poi l'intero immobile ed è partita immediatamente la chiamata di emergenza al 115 dei vigili del fuoco ma fortunatamente non si è innescato alcun incendio e la situazione è rimasta sempre sotto controllo. La squadra di pompieri partita dal comando provinciale di Brindisi e giunta sul posto ha poi messo in sicurezza la villetta nella quale comunque non si sono registrati feriti .