CALIMERA (LECCE) – Era salito per sistemare la tv dei figli, ma è caduto ed è morto sul colpo. Tragedia di Pasqua questa mattina a Calimera, in provincia di Lecce, dove un uomo di 37 anni, papà di due bambini, è morto dopo essere caduto da un'altezza di alcuni mesi. L'uomo, Emanuele Corlianò, era salito sul lucernaio per aggiustare l'antenna televisiva condominiale. A un certo punto, per cause in corso di accertamento, il vetro ha ceduto ed Emanuele è precipitato nella tromba delle scale per alcuni metri. Immediato l'arrivo dei soccorsi ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Alla tragedia hanno assistito i due figli piccoli dell'uomo.