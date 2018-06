Allerta massima nel pomeriggio di martedì a Parigi dove una persona ha preso in ostaggio un gruppo di dipendenti di un ufficio nel X arrondissement della capitale francese minacciando di fare esplodere tutto. La zona è stata completamente circondata dalla polizia che ha fatto evacuare l'area e sul posto sono intervenute anche le forze speciali. Secondo quanto riportano i media francesi, l'uomo avrebbe dichiarato di essere armato con una bomba e una pistola e avrebbe chiesto di contattare l'ambasciata iraniana per fornire un comunicato al governo francese dove probabilmente vorrebbe spiegare le ragioni del suo gesto. Nelle sue mani ci dovrebbero essere almeno tre persone , tra cui una donna incinta, le cui condizioni però sono al momento ignote.

L'uomo si sarebbe barricato al'interno di un ufficio di una società informatica in rue des Petites Ecuries 45 e ha avvertito di non voler nessuna macchina della polizia nella zona. Secondo le sue stesse informazioni rilasciate agli agenti che stanno cercando di trattare con lui, due ostaggi sarebbero in buone condizioni mentre e un terzo sarebbe in gravi condizioni. Le ferite di quest'ultimo non sarebbero da arma da fuoco ma causate da un colpo con un oggetto contundente a livello dell'occhio. Il quartier generale della polizia di Parigi al momento però non conferma i feriti. L'aggressore ha anche affermato di avere un complice armato fuori dall'edificio anche se al momento anche questa circostanza non può essere verificata .