Almeno sette persone sono morte e oltre venti sono rimaste ferite, una di queste in maniera grave. È il bilancio ancora provvisorio di un incendio scoppiato intorno all’una di lunedì notte in un immobile di Parigi, in Francia. A fornire il bilancio provvisorio della tragedia sono stati i vigili del fuoco della capitale francese, citati dai media locali. Lo spaventoso incendio è scoppiato per cause ancora da chiarire in un edificio di otto piani degli anni ’70 che si trova in un quartiere residenziale della città, nell'elegante 16mo arrondissement. Tra le persone ferite, sembra non in maniera grave, ci sono anche due pompieri intervenuti per i soccorsi. Diversi edifici vicini a quello andato in fiamme sono stati evacuati per precauzione.

I vigili del fuoco: "Scena di una violenza incredibile" – I vigili del fuoco, citati dal quotidiano francese Le Monde, hanno parlato di una “scena di una violenza incredibile” e hanno sottolineato – parlando con i giornalisti questa mattina all’alba – che il bilancio potrebbe aggravarsi perché l'incendio "è ancora in corso tra il settimo e l'ottavo piano". Diverse persone, per salvarsi dalle fiamme, si sono rifugiate sul tetto dello stabile, altre hanno chiesto aiuto affacciandosi alle finestre. “Abbiamo dovuto effettuare molti salvataggi, tra cui alcune persone che si erano rifugiate sui tetti”, le parole del capitano Clément Cognon, portavoce dei vigili del fuoco. La stessa fonte ha spiegato che circa trenta persone sono state evacuate dalle scale. Al lavoro alla ricerca di eventuali altre vittime ci sono oltre duecento pompieri e membri delle squadre di soccorso. I funzionari del municipio del 16esimo arrondissement si sono recati sul posto per trovare dei ripari di fortuna alle persone evacuate, mentre numerose strade di questo quartiere di Parigi sono state chiuse al traffico dalle autorità.