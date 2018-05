Momenti di terrore nella serata di sabato in Francia dove un uomo ha aggredito alcuni passanti nel pieno centro di Parigi, uccidendo una persona e ferendone altre quattro, tra cui alcune in maniera grave, prima di essere fermato dalla polizia intervenuta sul posto. Lo riportano i media locali citando fonti della polizia francese. Secondo quanto riferiscono i giornali francesi, tra i feriti almeno due sarebbero in gravissime condizioni mentre l'assalitore sarebbe stato ucciso dagli genti a colpi di arma da fuoco. Le aggressioni si sono verificate nella zona dell’Opera che è stata poi completamente isolata da un cordone di forze dell'ordine. L'attacco sarebbe avvenuto nei pressi della rue Saint-Augustin, vicino all'Opera Garnier, zona nota per i suoi numerosi ristoranti, tutti affollati il sabato sera. Un comunicato della polizia parigina ha spiegato che sono cinque in tutto le persone aggredite da un uomo armato di un coltello nel secondo arrondissement di Parigi. Tra di loro una purtroppo è deceduta mentre altre due sono state ferite gravemente e l'aggressore è stato ucciso dagli agenti. Per i giornali locali la vittima sarebbe una donna, mentre l'aggressore avrebbe gridato agli agenti "Uccidetemi o vi uccido".

Diversi video sui social network mostrano persone che fuggono dalle strade del quartiere in preda al panico prima dell'arrivo della polizia. I momenti di panico confermati anche da diversi testimoni interpellati dai media locali. "Poco prima delle 9 di sera abbiamo visto gente che si precipitava all'interno del ristorante urlando che un uomo era fuori con un coltello insanguinato" ha raccontato uno dei presenti a Le Parisien, aggiungendo: "La gente si gettava sul pavimento in preda al panico, poi cinque minuti dopo è arrivata una seconda ondata di folla ma i clienti già presenti hanno bloccato la porta del ristorante perché avevano paura potesse entrare anche l'aggressore. All'esterno, anche la polizia all'inizio sembrava un po' persa". Su Twitter, il ministro degli interni francese Gérard Collomb invece ha ringraziato gli agenti per "il sangue freddo e la reattività delle forze di polizia che hanno neutralizzato l'aggressore", esprimendo cordoglio per "le vittime di questo atto atroce". Per il momento il profilo dell'aggressore e le sue motivazioni non sono noti. Il pubblico ministero di Parigi è accorso subito sul posto per avviare le indagini.