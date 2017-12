La domenica è il giorno del riposo e non si deve lavorare. A dirlo è Papa Francesco parlando della sacralità, per i cristiani, dell’ultimo giorno della settimana. E facendolo sembra dare una sponda a quanto affermato negli scorsi giorni da Luigi Di Maio, candidato alla presidenza del Consiglio del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto a tutti i partiti di votare una proposta di legge del M5s che stabilisce la chiusura dei negozi durante i giorni festivi. Il messaggio del Pontefice è in parte diverso ed è indirizzato ai cristiani che dovrebbero, secondo Bergoglio, riposare la domenica.

“L'astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli: è un apporto specifico del cristianesimo. Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall'Eucaristia, a fare della domenica, quasi universalmente, il giorno del riposo”, ha ricordato il Papa in udienza generale. “Senza Cristo – ha spiegato ai fedeli – siamo condannati ad essere dominati dalla stanchezza del quotidiano, con le sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L'incontro domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere l'oggi con fiducia e coraggio e di andare avanti con speranza”.

“Alcune società secolarizzate – ha continuato il Papa – hanno smarrito il senso cristiano della domenica illuminata dall'Eucaristia. È un peccato questo. In questi contesti è necessario ravvivare questa consapevolezza, per recuperare il significato della festa, non perdere il senso della festa, della gioia, della comunità parrocchiale, della solidarietà, del riposo che ristora l'anima e il corpo”. Il punto, secondo Bergoglio, è che ci sono “comunità cristiane che non possono godere della messa ogni domenica”, chiarendo come la questione del riposo sia legata alla preghiera. “Anch’esse – ha sottolineato ancora – in questo santo giorno sono chiamate a raccogliersi in preghiera nel nome del Signore, ascoltando la parola di Dio e tenendo vivo il desiderio dell'Eucaristia”.

Il Papa ha citato le parole del Concilio Vaticano II: “La domenica è il giorno di festa primordiale che deve essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli, in modo che divenga anche giorno di gioia e di astensione dal lavoro”. Il riposo, ha ancora detto il Pontefice, “ristora l’anima e il corpo”. Il Papa ha concluso il suo messaggio sottolineando che “è la messa che rende la domenica cristiana” e chiedendo: “Che domenica è, per un cristiano, quella in cui manca l’incontro con il Signore?”.