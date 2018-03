Due scuole per l'infanzia di Palermo – l'asilo Tornatore e il Santangelo, entrambi del quartiere Uditore – sono stati letteralmente saccheggiati in una sola notte. I due edifici scolastici distano poche centinaia di metri uno dall'altro: ignoti, sui quali stanno indagando i carabinieri, hanno forzato le porte di ingresso e rubato le scorte di cibo destinato alla mensa dei bimbi, alimenti che erano stati consegnati appena il giorno prima. Ora, almeno fino al prossimo approvvigionamento, non sarà possibile garantire il servizio di mensa perché l'amministrazione non può riacquistare tutto il cibo rubato e i bambini dovranno uscire alle 13. Il furto è tanto più odioso perché è il quarto consecutivo che l'asilo Tornatore è stato costretto a subire, in un appuntamento quasi settimanale a cui finora nessuno è stato in grado di mettere fine. “Nei prossimi giorni – ha commentato l’assessora comunale alla Scuola, Giovanna Marano – promuoveremo l’assemblea con i genitori, rappresentanti del Consiglio comunale, della circoscrizione e di tutti i cittadini interessati, per condividere iniziative di tutela del bene comune che il nido e le sue risorse rappresentano per il territorio”.

Leoluca Orlando – primo cittadino di Palermo – ha chiesto al comando di polizia municipale di incrementare la sorveglianza sul territorio: "Si tratta di un nuovo e incivile gesto che colpisce bambine, bambini e le rispettive famiglie”. Stamani il consigliere comunale Ottavio Zacco, sollecitato dalle richieste arrivate da parte dei genitori, ha effettuato un sopralluogo sul posto. "I genitori – dice Zacco – sono davvero preoccupati e condannano questo tipo di gesti. Speriamo che si faccia di tutto per tutelare i nidi che accolgono i bambini della città da furti e atti di vandalismo". A destare stupore è però una circostanza che appare incredibile: sia il Tornatore che il Santangelo sono sprovvisti di impianto di videosorvegliaza. E ciò, nonostante i numerosi furti subiti.