in foto: Foto di Archivio

Drammatico e fatale incidente stradale nelle scorse a Padova. Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite, tra cui una in maniera molto grave, dopo un violento impatto tra un'auto e una motocicletta avvenuto la scorsa notte in via Vicenza. La vittima è Alexandru Mario Chiriac, un ventiquattrenne di origini romene che abitava con la famiglia a Selvazzano Dentro, sempre nel Padovano. Il dramma si è consumato intorno all'una della notte tra giovedì e venerdì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, insieme ad un'altra ragazza, era in sella alla sua motocicletta, una Honda CBR 125, quando si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva dalla direzione opposta, una Toyota Yaris guidata da un ragazzo di 25 anni, anche lui residente nell'Hinterland padovano.

Si è trattato di un impatto violentissimo che ha sbalzato i due centauri sull'asfalto sena lasciare scampo al giovane . Il 24enne è morto praticamente sul colpo. Inutili per lui i successivi tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari intervenuti con l'ambulanza. I medici hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto. Soccorsa e trasportata d'urgenza con codice rosso in ospedale invece la ragazza che era con lui sulla moto. Si tratta di una 22enne, anche lei di origini romene ma residente in zona, ora ricoverata all'ospedale di Padova. Secondo i medici le sue condizioni sarebbero gravi. Soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari infine anche l'automobilista ma le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Sulla dinamica esatta dell'accaduto indagano ora gli uomini della polizia locale di Padova intervenuti su posto per i rilievi del caso e per raccogliere eventuali testimonianze.