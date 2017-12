in foto: Chiara Grillo, 37 anni.

Aveva dato la buonanotte ai suoi tre bambini e come sempre si era messa a letto, anche se non si sentiva bene. Pensava di avere l'influenza Chiara Grillo, 37 anni. Ma quando il marito, nella mattinata di domenica 17 dicembre, è andato a svegliarla, l'ha trovata senza vita, morta nel sonno e per cause ancora in via di accertamento. Quando i sanitari del 118 sono giunti nella casa in cui vive la famiglia di Chiara in via Abano a Rovigo, nel cuore di San Bortolo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. "Chiara non stava male. In questi giorni soffriva di una forma d’influenza stagionale, ma una cosa normale, che aveva colpito anche i suoi familiari. Non credo possa essere collegata con la sua morte", ha spiegato Alba Rosito, consigliere comunale ed ex assessore della città veneta, oltre che zia della donna. Si attendo quindi i risultati dell'autopsia per chiarire cosa abbia provocato la tragedia.

Per di più, a poche ore dal decesso della donna, anche il marito e i figli, tutti in tenera età, sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti dato che avevano manifestato gli stessi sintomi di malessere di Chiara. La giovane mamma, originaria di Roma, lavorava come assistente sociale sin dal 2008 nella Bassa Padovana: era stata assunta in Unione Megliadina e dal 31 dicembre scorso era passata sotto le dipendenze del Comune di Ponso, uscito dall’Unione. Tutta la comunità si dice sotto choc. "Era una donna che dava l’idea della salute e della serenità – ha dichiarato la presidente Daniela Bordin -. E professionalmente era impeccabile: si occupava in particolare di minori, settore in cui emergeva tutta la sua sensibilità di madre. Noi amministratori e tutti i dipendenti che hanno lavorato con lei siamo increduli e addolorati".