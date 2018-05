Lo aveva detto e lo ha fatto. "Mi uccido": è questo il testo dell'ultimo messaggio inviato dalla 15enne della provincia di Padova al suo fidanzatino prima di suicidarsi dopo un diverbio con lui venerdì scorso, lasciando sotto choc la sua famiglia e i compagni di classe. E' successo tutto in pochissimi minuti: poco dopo aver inviato il messaggio, l'adolescente ha preso il guinzaglio del suo cane, è andata in un podere vicino alla sua abitazione a Vò e si è impiccata a una vigna, mentre le sue compagne di scuola la aspettavano alla festa del paese per una pizza. A trovare il suo corpo sono stati alcuni amici che si erano mobilitati per cercarla.

Una delusione d'amore troppo pesante da sostenere, che lei aveva anche preannunciato, ma nessuno avrebbe mai potuto credere che sarebbe riuscita a trasformare quel progetto in realtà. Alla madre aveva invece detto che sarebbe uscita per fare una passeggiata con il loro cagnolino e che sarebbe tornata di lì a poco. Non aveva lasciato nessun biglietto né alcuni comportamenti avevano fatto presagire la tragedia, ma solo un ultimo messaggio al suo fidanzato.