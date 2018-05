Una ragazzina di appena 15 anni si è impiccata a un albero dopo una delusione d’amore. Il corpo è stato ritrovato da un amico della giovanissima nella serata di ieri, venerdì 25 maggio, attorno alle 23, in una zona poderale di Vo’ sui Colli Euganei, in provincia di Padova. Secondo le primissime informazioni, stando a quanto si legge sul Gazzettino, pare che il gesto inconsulto della 15enne sia attribuibile ad una delusione d'amore. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul luogo del suicidio, la giovanissima sarebbe stata lasciata dal fidanzato di recente. La ragazza non ha lasciato nessun biglietto; ai genitori e agli amici la 15enne sembrava serena, tranquilla come sempre, nulla faceva presagire ad un epilogo tanto drammatico. A ritrovarla è stato, come detto, un amico che non riusciva in nessuno modo a mettersi in contatto con lei.

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768