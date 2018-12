Daniele Zanon, diciassette anni, è morto dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico all'Ospedale di Padova. L’intervento sul ragazzo di Villafranca Padovana consisteva nella rimozione di due barre, una trasversale e una obliqua, installate poco meno di due anni fa per facilitare l'allargamento dello sterno che era di dimensioni ridotte. Daniele era stato già operato in passato a causa dello sterno incavato, una malformazione che aveva dalla nascita. Dopo alcuni mesi doveva sottoporsi a un altro intervento per la rimozione delle barre. Ma questa volta qualcosa non è andato per il verso giusto e il diciassettenne è entrato in coma a causa di una forte emorragia. Trasferito alla rianimazione del reparto Gallucci, il giovane è stato dichiarato morto la mattina di martedì 11 dicembre. Sono ora in corso le indagini per capire il perché di questo decesso. Al momento, a quanto si apprende, non c'è nessuno iscritto nel registro degli indagati, ma il fascicolo rimane aperto per il reato di omicidio colposo.

Le indagini sulla morte di Daniele Zanon – Gli inquirenti, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, per ora hanno identificato chi tra medici e infermieri era presente in sala operatoria il giorno dell’intervento di Daniele. Inoltre è stato sequestrato il video relativo al riscontro diagnostico sul cadavere del giovane, ordinato direttamente dall'autorità sanitaria. Sarebbe, da quanto si apprende, un esame con finalità meramente cliniche, ma che di fatto rende inutile effettuare l'autopsia sul corpo del ragazzo. Nel filmato è stato registrato l'intero esame, durante il quale sono stati prelevati campioni di tessuto dagli organi interni. Campioni che, insieme alle cartelle cliniche, saranno esaminati da un consulente tecnico per la Procura che il pubblico ministero dovrà nominare nei prossimi giorni.