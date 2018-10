Si sono rovesciati con la loro auto in un fossato, portando via con loro oltre dieci metri di guard rail ma riuscendo ad evitare il peggio per loro. E' successo in via Corso a Camposampiero, in provincia di Padova, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 ottobre, intorno all'1. I due passeggeri, che viaggiavano a bordo della vettura, una Bmw, sono rimasti feriti ma non sono in gravi condizioni.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'auto sarebbe uscita autonomamente di strada. I pompieri accorsi con i volontari di Santa Giustina e la squadra di Cittadella sul luogo dell'incidente hanno messo in sicurezza la macchina, mentre i due ragazzi erano riusciti autonomamente a venire fuori dalle lamiere seppur feriti dopo aver sfondato un vetro della Bmw. Sono stati poi assisti dal personale del suem 118 e sono stati portati in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate due ore e mezza dopo.