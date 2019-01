Matteo Orfini e Maurizio Martina sono indagati per essere saliti a bordo della nave Sea Watch 3, da giorni al largo delle coste di Siracusa: sull’imbarcazione ci sono 47 migranti che non vengono fatti sbarcare in Italia. A comunicare la notizia dell’indagine a carico dei parlamentari del Pd è lo stesso presidente del partito, Orfini, in un tweet. In cui spiega: “I campi in Libia sono un inferno che non finisce mai, ci hanno detto i migranti sulla Sea Watch. Io e Martina siamo appena rientrati in porto. Ora siamo facendo l’elezione di domicilio perché a quanto pare siamo indagati per essere saliti sulla nave”. Sempre su Twitter, il candidato alla segreteria del Pd Maurizio Martina scrive: “Siamo stati sulla Sea Watch. Basta guardare negli occhi quelle persone per capire che è disumano quello che stanno facendo. Fateli sbarcare, fateli sbarcare, fateli sbarcare”.

Orfini commenta anche da Siracusa la loro visita a bordo della nave: “Riteniamo che quanto stia avvenendo sia illegale. Saremo costretti a presentare domani un esposto alla procura della Repubblica perché riteniamo che la permanenza dei 47 persone in questo modo sia fuori da ogni norma. Sbarcando dalla nave abbiamo scoperto di essere indagati perché a quanto pare la nostra presenza sulla Sea Watch costituirebbe un reato. Ci contestano la violazione di un dispositivo di polizia, noi riteniamo di non aver violato alcuna legge, quello che abbiamo fatto è nelle nostre prerogative parlamentari. Riteniamo al contrario che il governo stia commettendo alcuni reati”. Martina parla ai microfoni di RaiNews 24 e racconta: “Mi porto dietro gli sguardi di queste persone basta guardarli negli occhi per capire la fatica che hanno fatto”.

Arriva subito la solidarietà degli altri esponenti del Pd, a partire dal deputato Emanuele Fiano, che sempre su Twitter scrive: “Indagati Martina e Orfini per essere saliti a bordo della Sea Watch. Bene tra poco potrete indagare anche tutti gli altri parlamentari del Pd perché saliremo tutti”. Condivide il tweet e rilancia la deputata Alessia Morani che sottoscrive quanto detto dal suo collega: “Saliremo tutti”. Alessia Rotta commenta: “Fiera e orgogliosa di Martina e Orfini, indagati perché saliti in missione umanitaria sulla Sea Watch. Questo è il Pd”.