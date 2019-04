Dramma familiare nel Bolognese. Un uomo avrebbe ucciso sua moglie per poi suicidarsi. La donna, stando alle prime informazioni trapelate, sarebbe stata uccisa a bastonate. Il marito dopo il delitto si sarebbe poi impiccato. I due corpi sono stati trovati in un appartamento a Zola Predosa. Il corpo dell'uomo, che si chiamava Giancarlo Bedocchi e aveva ottantaquattro anni, sarebbe stato trovato senza vita a poca distanza da quello della moglie, l'ottantatreenne Elena Caprio. L'uomo avrebbe colpito più volte al capo la moglie e poi si sarebbe impiccato alla parte interna di una finestra. A dare l'allarme, intorno all'ora di pranzo, è stato un operaio di un cantiere in una casa vicina a quella dove si è consumata la tragedia. L'uomo ha visto uno dei corpi e ha chiamato i carabinieri. Il gesto, secondo le prime informazioni trapelate, sarebbe riconducibile alle difficoltà nell'assistenza alla donna, che era affetta da demenza senile, da parte dell'anziano.

Carabinieri e magistrato sulla scena del delitto – Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la coppia viveva da circa cinque anni in quell'appartamento, che avevano preso in affitto. Originari della Romagna, si erano trasferiti nella provincia di Bologna perché l'uomo aveva bisogno di cure mediche. Sulla scena del delitto stanno lavorando i carabinieri, arrivati sul posto intorno alle 14.30 del pomeriggio di venerdì, e il magistrato di turno. L'omicidio-suicidio probabilmente si è consumato nella mattinata odierna. Sul caso procede la compagnia dei carabinieri di Borgo Panigale. Le due salme saranno portate a Bologna.