in foto: Oblivion Song uscirà in libreria il 9 marzo, in contemporanea con gli Usa.

Il 9 marzo uscirà in libreria Oblivion Song. La serie, ambientata in un universo apocalittico dai tratti misteriosi ed inquietanti, porta la firma di un grande fumettista statunitense: Robert Kirkman, divenuto celebre in tutto il mondo per Invincible, Marvel Zombi e soprattutto per The Walking Dead, arrivata sul piccolo schermo nel 2010 anche grazie alla sua personale collaborazione. Quella di Oblivion Song sarà una storia nuova e molto particolare, resa unica dalla partecipazione di due eccellenze del mondo del fumetto italiano: Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni.

Il canto di Oblivion

in foto: Un’immagine in anteprima del nuovo fumetto di Robert Kirkman.

Una storia a metà fra il genere apocalittico e la pura fantascienza: Robert Kirkman ha definito così la sua nuova storia, che inizia quando 300 mila abitanti di Philadelphia scompaiono misteriosamente. La città si ritrova sotto il dominio inquietante di una dimensione alternativa popolata da mostri e creature di ogni tipo, Oblivion, e quando i cittadini vengono presi prigionieri il governo tenta per anni di salvarli, senza successo.

Ma un ex agente governativo continua, ostinato, nella sua missione: Nathan Cole non si rassegna, rischiando la vita ogni giorno alla ricerca delle persone scomparse. L’inferno apocalittico di Oblivion si chiude attorno a lui, facendo emergere molte domande sul suo passato e sui veri motivi che lo spingono nell’impresa disperata: cosa sta cercando davvero? E perché l’uomo non sembra saper resistere al richiamo inquietante del canto di Oblivion?

Anche due italiani nel progetto

in foto: Le tavole di Oblivion Song sono disegnate da Lorenzo De Felici e colorate da Annalisa Leoni.

Il fumetto uscirà in contemporanea con gli Stati Uniti, in un unico volume che raccoglie i sei episodi che compongono la serie pubblicato da salda Press. Il nuovo titolo firmato da Kirkman è attesissimo sia dagli appassionati di un genere che con The Walking Dead ha dato nuova vita all’horror e con questo nuovo lavoro assumerà contorni ancora più innovativi, sia dagli addetti ai lavori: si tratta infatti della prima collaborazione fra l’autore statunitense e la coppia di autori italiani.

Lorenzo De Felici, co-autore di Oblivion Song e già noto per il successo di “Orfani” con Sergio Bonelli Editore, ha dato la sua particolarissima impronta alla storia con ambienti, creature e personaggi che si adattano perfettamente alla storia pensata da Kirkman. In occasione del Lucca Comics&Games De Felici ha raccontato la sua collaborazione con il fumettista statunitense: “È un procedimento incredibilmente divertente, soprattutto perché il materiale che mi fornisce lui è sempre stimolante”. L’universo narrativo di Oblivion Song ha preso forma grazie anche al lavoro di un’altra professionista italiana del fumetto: Annalisa Leoni, che si è occupata invece dei colori, rinnovando la collaborazione con De Felici iniziata sempre con Sergio Bonelli Editore.