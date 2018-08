Dramma in Sardegna, dove una mamma è morta davanti allo sguardo incredulo dei suoi figli travolta da un camion. Daniela Mele, 48 anni, originaria di Lanusei, in provincia di Nuoro, ma residente da anni a Lucca, si è fermata con l'auto guidata dal marito in una piazzola di sosta lungo la statale 131 Nuoro Siniscola per trasferirsi sui sedili posteriori e stare più vicina ai suoi bambini. Ma quando è scesa dalla vettura è stata presa in pieno da un camion frigo, che l'ha investita e uccisa sul colpo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'incidente, ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta al chilometro 61 con i Vigili del Fuoco e i carabinieri, sarebbe avvenuto intorno alle 06:15 di questa mattina, lunedì 20 agosto. La famiglia si stava dirigendo verso Olbia per imbarcarsi sulla nave che l'avrebbe riportata in Toscana, ma la loro vacanza si è conclusa con un epilogo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

L'autista del camion, già ascoltato dalle forze dell'ordine, che sono ancora al lavoro per stabilire la dinamica di quanto accaduto, e sottoposto ai test di routine, avrebbe fatto di tutto per evitare l'impatto, ma i freni non avrebbero funzionato e il mezzo avrebbe preso in pieno la donna, che è deceduta sul colpo. Inutili i soccorsi del 118. Intanto, il marito e i figli di Daniela, sotto choc, sono stati portati all'ospedale San Francesco di Nuoro.