Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in Sardegna in una strada di penetrazione agraria lungo la provinciale tra Villagrande Strisaili e Talana, in Ogliastra. Secondo quanto ricostruito un’auto con due persone a bordo, per cause ancora da accertare, si è ribaltata lungo la strada finendo poi in una scarpata. Una delle due persone a bordo, un agricoltore di Villagrande, è stato sbalzato dal mezzo rimanendo schiacciato. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'altra persona, invece, anche se ferita gravemente nell’incidente, è riuscita a trascinarsi sino a un ovile, dove però solo questa mattina è stata trovata da alcuni allevatori che hanno dato l'allarme. Fino a quell’ora, a quanto emerso, nessuno si sarebbe accorto di quanto accaduto nella notte lungo la strada nel Nuorese.

L'uomo ferito è il nipote trentottenne della vittima – L'uomo ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Nuoro mentre sul luogo dell’incidente sta operando la polizia stradale di Lanusei che dovrà ricostruire la dinamica dello schianto avvenuto nella notte. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’uomo che ha perso la vita aveva sessantatré anni ed era un agricoltore: l’auto nella quale viaggiava, una Nissan Terrano, è uscita fuori strada ed è finita nella scarpata con un volo di 150 metri. Al suo fianco c’era il nipote di trentotto anni, che appunto è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale.