Con un provvedimento d'urgenza dettato dal pericolo immediato per le acque, nelle scorse ore la Procura della Repubblica di Potenza ha fatto eseguire il sequestro di tre vasche di raccolta delle acque di falda e della condotta di scarico dall’impianto nucleare Itrec di Rotondella, in provincia di Matera, dove in passato venivamo stoccati e trattati i combustibili nucleari usati in altri impianti. Il provvedimento dei pm si è reso necessario dopo la scoperta che l'acqua contaminata “non veniva in alcun modo trattata” ma, attraverso una condotta, “dopo aver percorso alcuni chilometri, si immetteva direttamente nel mare Jonio". Un evidente pericolo per la salute umana e l'integrità dell'ambiente che ha spinto gli inquirenti ad adottare un provvedimento immediato seguito nella mattinata di venerdì dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico.

I reati ipotizzati nell’inchiesta sono inquinamento ambientale, falsità ideologica, smaltimento illecito di rifiuti e traffico illecito di rifiuti. L'inchiesta, coordinata del procuratore distrettuale Francesco Curcio, è partita lo scorso anno da parte della Procura di Matera a seguito dell'accertamento del grave stato di inquinamento ambientale causato da sostanze chimiche pericolose (cromo esavalente e tricloroetilene) che sono state rilevate nella falda acquifera sottostante il sito Enea/Sogin. Tutte sostanze utilizzate per il trattamento delle barre di uranio/torio collocate nel sito Itrec, adibito proprio per il trattamento e la riclassificazione di barre di combustibile nucleare.

Il fascicolo poi è passato per competenza alla Procura distrettuale del capoluogo lucano secondo la quale le acque contaminate da sostanze chimiche cancerogene, che dovevano essere poi trattate prima di essere smaltite, venivano sversate senza alcun filtro in mare mediante condutture sotterranee, dopo aver attraversato alcuni chilometri che separano lo stabilimento dalla costa. Nell'ambito dell'inchiesta, sono almeno cinque le persone indagate: referenti dei procedimenti di controllo e smaltimento delle acque. L'operazione di sequestro non impedirà lo smantellamento del sito che è già in atto. Il provvedimento della magistratura però obbligherà i responsabili dei siti – sotto la diretta vigilanza della Procura della Repubblica di Potenza – "ad adottare le indispensabili misure a tutela dell'ambiente e della salute pubbliche che fino ad oggi non erano state prese".