video suggerito

Nuovo raid russo sull’Ucraina con droni e missili, 4 morti. Tajani: “Preoccupato per le centrali nucleari” Nuovo attacco russo in Ucraina: nella notte missili e droni sono stati lanciati sulle regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. Condanna di Biden, Tajani preoccupato “per le centrali nucleari”. Oggi visita dell’Aiea all’impianto di Kursk. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kryvyi Rih dopo il raid russo del 26 agosto (Telegram).

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata un'altra notte di paura quella appena trascorsa in Ucraina, dove sono continuati gli attacchi russi dopo quelli che ieri avevano provocato un blackout in gran parte del Paese. Nelle ultime ore, come riporta l'agenzia Unian, sono stati lanciati missili, principalmente in direzione delle regioni occidentali, provocando la dichiarazione di allerta aerea in tutto il Paese. Almeno quattro persone sono morte.

Ci sono state segnalazioni di esplosioni nella regione di Khmelnytskyi e non solo. L'aeronautica militare di Kiev ha riferito di droni che hanno sorvolato le regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. Nel distretto di Zaporizhia i droni hanno provocato un morto e due feriti. Nella città di Kryvyi Rih, città nell'oblast di Dnipropetrovsk, nell'est dell'Ucraina, un missile – secondo quanto ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città, Oleksandr Vilkul e riportato dal Kyiv Independent – ha colpito un hotel. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha condannato gli "scandalosi" attacchi russi di ieri contro le infrastrutture energetiche in Ucraina che hanno provocato almeno quattro morti. "Condanno con la massima fermezza la guerra della Russia contro l'Ucraina e le sue azioni volte a gettare l'Ucraina nell'oscurità", ha affermato in una nota l'inquilino della Casa Bianca, ricordando il sostegno "incrollabile" degli Stati Uniti all'Ucraina.

Su quanto sta succedendo nel Paese è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che si è detto "preoccupato per le centrali nucleari, dobbiamo evitare che diventino luogo di combattimento, abbiamo da sempre proposto di fare attorno delle zone franche", ha spiegato in una intervista Radio Anch'io su Rai Radio1. "Noi stiamo lavorando per la pace, fermo restando che c'è un invasore che è la Russia. Bisogna lavorare giorno per giorno senza mai mai rinunciare all'obiettivo principale", ha concluso.

Intanto, proprio per oggi è in programma la visita del direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, alla centrale nucleare di Kursk, nella regione russa teatro dell'offensiva ucraina oltre confine. Lo ha annunciato la stessa Aiea aggiungendo che Grossi visiterà anche la vicina cittadina di Kurchatov. "Intendiamo valutare in modo indipendente cosa sta accadendo", ha dichiarato lo stesso Grossi. In precedenza il Cremlino aveva fatto sapere che "ancora non ci sono programmi" per un incontro del presidente russo Vladimir Putin con il direttore generale dell'Aiea.