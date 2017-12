Nel cuore della notte, mentre un equipaggio della Croce Rossa è intervenuto in una casa per soccorrere un’anziana donna, qualcuno ha rubato l'ambulanza lasciata in strada. È accaduto a Novara alle 4 del mattino, e solo diverse ore dopo il mezzo rubato è stato ritrovato a Milano. Da quanto ricostruito, una equipe medica era intervenuta a Novara per soccorrere una donna che aveva bisogno di aiuto dopo essere caduta in casa. Terminata l'assistenza, il personale è tornato in strada e non ha più trovato l'ambulanza. A quel punto sono stati gli stessi soccorritori a dare l'allarme e la polizia ha avviato subito le ricerche.

L'ambulanza è stata ritrovata a Milano – Ricerche terminate quando dal capoluogo lombardo è arrivata la notizia che l'ambulanza rubata nella notte era stata ritrovata dai vigili urbani. Il mezzo, da quanto si è appreso, era stato coinvolto in un incidente stradale. Sul furto sono attualmente in corso le indagini per capire chi, probabilmente vedendo le porte aperte del mezzo come spesso capita in questi casi durante un intervento, ne abbia approfittato per prenderla e partire.