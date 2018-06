A lui quella sistemazione che gli avevano trovato i familiari in una casa di riposo per anziani non piaceva assolutamente, così ha atteso il momento giusto e, nonostante la veneranda età di 95 anni, si è scagliato con violenza contro la nuora mandandola al pronto soccorso. Protagonista della storia un arzillo vecchietto modenese, ora denunciato a piede libero per aggressione. L'episodio è andato in scena all'interno del cimitero di Modena (San Cataldo) dove anziano e nuora si erano recati per far visita alle tombe di alcuni parenti defunti. Secondo la ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto, l'uomo probabilmente attendeva da tempo il momento adatto per entrare in azione e si era preparato per tempo.

Per gli inquirenti, infatti, il 95enne aveva preparato proprio nella struttura di cui era ospite un'arma molto artigianale composta da due tondini di ferro uniti con del nastro adesivo, un oggetto che poi si portato dietro quando la nuora è andata a prenderlo alla casa di riposo. Quando infine si è ritrovato al cimitero da solo con la nuora, il 95enne quindi ha riaperto di nuovo la discussione sul ritorno in struttura che già aveva fatto presente in passato e all'ennesimo no è scattata la sua reazione violenta. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale dove i medici le hanno dato una prognosi di trenta giorni per le ferite riportate nell'aggressione. Nella caduta si è anche fratturata un dito.