Episodio al limite del surreale quello avvenuto a Verbania, in Piemonte. Protagonista è una ragazza di 20 anni: esasperata dall’idea di continuare a vivere con la madre, ha deciso di farsi arrestare. Per riuscire nella sua impresa si è presentata davanti al comando dei carabinieri armata di un coltello con una lama da 20 centimetri ed ha cominciato ad inveire contro i militari, minacciandoli quando questi sono usciti per vedere cosa stava accadendo. Alla fine è riuscita nel suo intento: è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Va detto che la giovane non è nuova a episodio di questo tipo e sempre per lo stesso motivo: non sopportava di vivere sotto lo stesso tetto della madre. Lo scorso Natale, la giovane era evasa dai domiciliari chiamando i carabinieri, perché a sua detta non riusciva più a stare a contatto con la genitrice. Quest'estate aveva aggredito un brigadiere, sempre per lo stesso motivo.