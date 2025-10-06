Ciao,

ci perdonerai se oggi Rumore ti arriva in una forma diversa da quella usuale, ma quest'ultima settimana è stata tanto complessa quando incredibile.

Giovedì scorso abbiamo perso i contatti con Saverio Tommasi, il nostro reporter inviato sulla Global Sumud Flotilla, e nelle ore seguenti abbiamo appreso che l'imbarcazione su cui navigava verso Gaza era stata abbordata dalla marina israeliana, e lui arrestato dall'esercito israeliano.

Sono stati giorni di grande preoccupazione e grande impegno per far tornare a casa Saverio e stare accanto alla sua famiglia. Il tutto mentre eravamo nel pieno dell'organizzazione del Rumore Festival 2025, il primo festival di Fanpage.

Quel che è successo dopo è stato come un bel risveglio da un brutto incubo. Saverio che torna a casa, che arriva al festival e che viene accolto da migliaia di persone all'Acquario Romano, meravigliosa sede del nostro evento. Il racconto di Saverio, che vi invito a recuperare su Fanpage, è una denuncia cruda e brutale del trattamento che oggi subisce, anche in un Paese che si definisce democratico, chi prova a raccontare la verità attraverso un'azione di disobbedienza civile, non violenta e nei margini della legalità e del diritto internazionale.

A te che l'hai ascoltata, in sala o nel giardino dell'Acquario, di persona o in streaming, va il mio, nostro più grande ringraziamento. Perché fare rumore ha senso solo se c'è qualcuno disposto ad ascoltarlo, a comprenderlo, a sostenerlo e a farsene carico con noi.

Tra sabato e domenica di rumore ne abbiamo fatto parecchio. Con Saverio Tommasi, ma anche con Francesca Albanese, Roberto Saviano e tanti altri ospiti. Abbiamo provato a rispondere dal vivo a tante domande, su Gaza e sulle piazze di questi giorni, ma anche sull'intelligenza artificiale, sul ruolo della televisione, sulla lotta al patriarcato.

La prossima settimana torneremo a rispondere alle tue domande in questa newsletter. Intanto, un gigantesco grazie.

Francesco