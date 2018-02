Quando l'avevano pensata e voluta nel dicembre scorso, avevano pensato che potesse servire ad evitare tragedie come quella della piccola Chiaraluna, la neonata abbandonata dalla mamma subito dopo il parto e trovata morta in riva al mare su una spiaggia di Monopoli, in provincia di Bari. Ora, per la prima volta, i frati nell'antico convento di San Francesco da Paola a Monopoli hanno avuto conferma che il loro gesto è servito a salvare una vita umana. Qualcuno infatti nelle scorse ha deciso di lasciare un neonato nella cosiddetta "ruota della vita", quella che un tempo era detta “Ruota degli esposti”, voluta fortemente dai frati e dalla comunità e riattivata nell'antico monastero con tanto di benedizione del vescovo.

A fare la scoperta, intorno alle 12.30 di lunedì, sono stati proprio i frati del convento dopo che qualcuno ha spinto il bottone rosso che attiva la segnalazione all'interno del Convento prima di scomparire. Uno dei confratelli infatti ha attivatola videocamera e ha scoperto che nella “Culla della vita”, installata su una parete della chiesa, vi era un piccolo bambino. I frati quindi, come da procedura, hanno chiesto l'intervento dei volontari della Misericordia che hanno trasportato il neonato all'ospedale di Monopoli dove ora è ricoverato, affidato alle cure del personale del reparto di pediatria.

Secondo un primo esame medico, il piccolo, dai tratti somatici orientali, sarebbe venuto al mondo tre o quattro giorni prima dell'abbandono. Il neonato, che è in buone condizioni, sarebbe stato partorito in qualche struttura sanitaria, avendo il cordone ombelicale ben reciso, e anche allattato prima di essere lasciato. Del caso è stato informato il Tribunale dei minorenni di Bari e anche la polizia che ora sta indagando con l'ipotesi di abbandono di minore.