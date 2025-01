video suggerito

Ztl Vomero, la Municipalità nega la sala alle associazioni per l'assemblea pubblica: è protesta La Muncipalità nega l'uso della sala consiliare per l'assemblea pubblica delle associazioni: "Incompatibile col regolamento della sala". I comitati: "Scriviamo al Prefetto". L'ex presidente Coppeto: "Decisione sbagliata"

A cura di Pierluigi Frattasi

La V Municipalità Vomero-Arenella ha negato l'uso della sala consiliare "Silvia Ruotolo" alle associazioni per svolgere l'assemblea pubblica per una proposta di Ztl Vomero. "È incompatibile con il regolamento d'uso della sala" la motivazione addotta dal direttore della Municipalità, al quale era arrivata analoga nota della Presidente Clementina Cozzolino. L'assemblea, richiesta dal Comitato No Box, alla fine si è svolta lo stesso nella giornata di ieri, venerdì 24 gennaio, ma presso la sala curiale di Shekiná.

La protesta delle associazioni: "Sala negata per l'assemblea, lettera al Prefetto"

E scoppia la polemica. Le associazioni annunciano una lettera di protesta al Prefetto Michele Di Bari, mentre l'ex presidente della Municipalità, Mario Coppeto, in un lungo post su Facebook, scrive "è necessario stigmatizzare l'atteggiamento della Municipalità collinare che ha negato l'utilizzo della sala Consiliare per svolgere l'iniziativa. Riparata presso la sala curiale. Stupisce l'uso privatistico di un bene pubblico, la sala Comunale".

Scopo dell’iniziativa delle associazioni, come spiegato in una nota era presentare un piano di mobilità per il quartiere Vomero. "La nostra proposta punta anche ad una riduzione del traffico veicolare privato per la quale rimane fondamentale il potenziamento del trasporto pubblico attraverso l’allungamento dell’orario di servizio di Funicolari e Metropolitana in particolare nei fine settimana con l’attivazione di corse notturne". All'iniziativa avevano aderito le associazioni Acmènapoli, ADA Associazione Donne Architetto, Associazione Marco Mascagna, Associazione Parco Viviani, Assoutenti Campania Mobilità, Comitato San Martino, Fatti di napoletani perbene, Fiab Napoli Cicloverdi, Gea – Green News Deal, Legambiente Napoli Centro Antico, Legambiente Parco Letterario Vesuvio, Nurige Campania, VAS Verdi Ambiente e Società, WWF Napoli.

L'assemblea pubblica tenutasi a Shekinà

Il no della Municipalità: "Assemblea incompatibile con la sala del consiglio"

La V Municipalità, però, ha risposto negando l'uso della sala consiliare, in quanto, da regolamento, sarebbe incompatibile con un'assemblea civica.

Nella nota della Municipalità, su carta intestata del Comune di Napoli, firmata dal direttore della Municipalità il 17 gennaio 2025, si legge:

Oggetto: Diniego Autorizzazione utilizzazione Sala consiliare "Silvia Ruotolo". Con riferimento all'istanza pervenuta dall'Associazione Rete Sociale No Box – Diritto alla Città', con nota PG 12492 del 08/01/2025, per svolgere un'assemblea pubblica di presentazione di un piano di mobilità del Vomero, si rappresenta che quest'ultima non è compatibile con le finalità sancite dall'art. 2 comma 1 del Regolamento sull'utilizzo della Biblioteca Croce e della Sala Consiliare Silvia Ruotolo. Considerato, inoltre, che tale incompatibilità è stata altresì rilevata dal Presidente della Municipalità 5 con nota PG 2025/23638, si comunica che la richiesta non è accoglibile.

Ma cosa prevede il regolamento di utilizzo della Sala Consiliare “Silvia Ruotolo”? All’ articolo 2 sulla finalità degli spazi, viene specificato:

1) L'uso della sala multimediale della biblioteca "Benedetto Croce" e della sala consiliare "Silvia Ruotolo" è concesso per: 1.1. Iniziative d'interesse culturale, pubblico e generale, aperte alla cittadinanza e adeguatamente pubblicizzate, finalizzate all'informazione e alla divulgazione dei saperi, promosse da associazioni, enti o privati che non siano in contrasto con i valori etici e gli scopi istituzionali della biblioteca; 2) L'uso della sala espositiva della biblioteca "Benedetto Croce" è concesso per lo svolgimento di mostre documentarie o artistiche.

L'ex presidente Coppeto: "Sbagliato non concedere la sala"

In un lungo post su Facebook, Mario Coppeto, ex presidente della Municipalità Vomero-Arenella, ed ex consigliere comunale, scrive:

Ho partecipato, per un po', ad una bella e partecipata assemblea indetta dalla rete NoBox, presso la sala di Shekiná, per discutere di Ztl del territorio Collinare. Ho ascoltato una dotta relazione dell'architetto Enzo Russo, che ha illustrato le criticità relative ad alcune scelte, discutibili, assunte dalla Municipalità5; il nodo di piazza degli Artisti in particolar modo. Confesso che non tutto mi è chiaro, ma sono convinto della necessità di confronto. Intanto è necessario stigmatizzare l'atteggiamento della Municipalità collinare che ha negato l'utilizzo della sala Consiliare per svolgere l'iniziativa. Riparata presso la sala curiale. Stupisce l'uso privatistico di un bene pubblico, la sala Comunale; bisogna su questo tema avviare una profonda riflessione tra politica e potere. Stupisce ancor di più se si tiene conto che la giunta della Municipalità Collinare è di centro sinistra e a guida PD.

E conclude:

Insomma negare la possibilità di confronto non fa onore alle attese dei cittadini che ripongono fiducia nei confronti di una rappresentanza cosiddetta, a parole, progressista. Nel merito delle questioni poste dalla rete NoBox, ma direi da tutte le persone sensienti, appare davvero fuori dalla grazia di Dio continuare a persistere su una scelta viabilistica dannosa per la vita e la salute di migliaia di cittadini del quartiere Collinare; far confluire buona parte del traffico verso lo stadio Collana, nel budello di via Recco è pura FOLLIA! Bisogna, al contrario dimostrare umiltà e spirito di ascolto. Mai innamorarsi delle proprie convinzioni. Ascoltare, Ascoltare e ancora Ascoltare, è il sale della Democrazia!!